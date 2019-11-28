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Espreso.tvОбществоРоссийские коммунальщики начали сжигать гололед

Российские коммунальщики начали сжигать гололед


фото: російські ЗМІ
Коммунальные службы Белогорска (Амурская область) решили бороться с гололедом при помощи бензина и бульдозера

Об этом сообщают российские СМИ.

"После аномального дождя в городе было принято решение поливать ледяную корку бензином и поджигать. Она растаяла быстро, а образовавшуюся жидкость рабочие засыпали песком. Из минусов метода - сильная копоть и дороговизна", - рассказала руководитель предприятия по содержанию и благоустройству дорог Ольга Алексеева.

По ее словам, спирт и жидкость для разжигания при подобном использовании оказались неэффективными.

В результате коммунальщики обратились к традиционному методу - обработке реагентами.

"Сегодня поступила партия хлористого кальция. Как действуют эти вещества при текущих температурах - скоро выясним", - сказала Алексеева.

В другом районе Белогорска от льда пытались избавиться с помощью бульдозера, но техника вместе с ледяной коркой на пешеходном переходе повредила еще и асфальт.

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