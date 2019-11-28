Российского актера не пустили в Украину из-за поездки в аннексированный Крым

28 ноября, 2019, 15:41

В аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили российского актера театра и кино 39-летнего Николая Иванова

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Гражданин РФ прибыл рейсом из Минска. Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию АР Крым через закрытые пункты пропуска. Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл для участия в кастинге одного из сериалов", - говорится в сообщении.

По данным УП, речь идет об актере театра и кино Николая Иванова.

Пограничники отказали гражданину Иванову в пересечении границы, россиянину запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.