Российского актера не пустили в Украину из-за поездки в аннексированный Крым
28 ноября, 2019, 15:41
В аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили российского актера театра и кино 39-летнего Николая Иванова
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Гражданин РФ прибыл рейсом из Минска. Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию АР Крым через закрытые пункты пропуска. Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл для участия в кастинге одного из сериалов", - говорится в сообщении.
По данным УП, речь идет об актере театра и кино Николая Иванова.
Пограничники отказали гражданину Иванову в пересечении границы, россиянину запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.
- В аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства - российскую актрису Маргариту Аброськину.
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