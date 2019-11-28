Россия победила бы армию Великобритании в Восточной Европе, - аналитики

28 ноября, 2019, 11:30

Британские сухопутные войска "полностью проиграли бы" в случае конфликта с Россией в Восточной Европе

Исследование Королевского института объединенных служб следует, что британская армия, так же как и союзники НАТО, имеют "критический дефицит" артиллерии и боеприпасов, сообщает ВВС.

Эксперты пришли к выводу, что такие войска не смогут надежно удерживать оборонительные позиции.

Министерство обороны Великобритании с этим согласилось и заявило, что страна тесно сотрудничает с НАТО и "хорошо подготовлена, чтобы взять на себя ведущую роль".

Исследование провели накануне встречи лидеров НАТО, которое пройдет в Лондоне на следующей неделе.

Великобритания вместе с другими членами НАТО разместила военные силы в Восточной Европе для сдерживания потенциальной российской агрессии после аннексии Крыма в 2014 году.

Например, сейчас в Эстонии дислоцируется около 800 британских военных.

Исследователи проанализировали "маловероятный" сценарий "интенсивного конфликта между НАТО и Россией", для участия в котором Великобритания отправит военные подразделения.

Из отчета следует, что силы потенциального противника превзойдут британские.

Российские артиллерийские войска уже показали свою мощь, когда за считанные минуты уничтожили два украинских батальона в 2014 году, отметили эксперты.

Зато у Британии и других стран-членов НАТО "критическая нехватка артиллерийских единиц, боеприпасов и средств транспортировки", говорится в исследовании.

Эксперты настаивают, что "омоложение и модернизация" британской наземной артиллерии является "актуальным и критически важным приоритетом".

Комментируя результаты исследования, в министерстве обороны Великобритании заявили: "Большая Британии не одна, а стоит бок о бок со своими союзниками НАТО, тесно сотрудничают в воздухе, в море, на суше, а также в ядерных вопросах и киберпространстве, чтобы сдерживать угрозы и реагировать на кризисы ".

"Военные силы Великобритании хорошо оснащены, чтобы играть ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности британского народа внутри страны и за рубежом", - заверили в ведомстве.