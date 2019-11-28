Россия победила бы армию Великобритании в Восточной Европе, - аналитики
Исследование Королевского института объединенных служб следует, что британская армия, так же как и союзники НАТО, имеют "критический дефицит" артиллерии и боеприпасов, сообщает ВВС.
Эксперты пришли к выводу, что такие войска не смогут надежно удерживать оборонительные позиции.
Министерство обороны Великобритании с этим согласилось и заявило, что страна тесно сотрудничает с НАТО и "хорошо подготовлена, чтобы взять на себя ведущую роль".
Исследование провели накануне встречи лидеров НАТО, которое пройдет в Лондоне на следующей неделе.
Великобритания вместе с другими членами НАТО разместила военные силы в Восточной Европе для сдерживания потенциальной российской агрессии после аннексии Крыма в 2014 году.
Например, сейчас в Эстонии дислоцируется около 800 британских военных.
Исследователи проанализировали "маловероятный" сценарий "интенсивного конфликта между НАТО и Россией", для участия в котором Великобритания отправит военные подразделения.
Из отчета следует, что силы потенциального противника превзойдут британские.
Российские артиллерийские войска уже показали свою мощь, когда за считанные минуты уничтожили два украинских батальона в 2014 году, отметили эксперты.
Зато у Британии и других стран-членов НАТО "критическая нехватка артиллерийских единиц, боеприпасов и средств транспортировки", говорится в исследовании.
Эксперты настаивают, что "омоложение и модернизация" британской наземной артиллерии является "актуальным и критически важным приоритетом".
Комментируя результаты исследования, в министерстве обороны Великобритании заявили: "Большая Британии не одна, а стоит бок о бок со своими союзниками НАТО, тесно сотрудничают в воздухе, в море, на суше, а также в ядерных вопросах и киберпространстве, чтобы сдерживать угрозы и реагировать на кризисы ".
"Военные силы Великобритании хорошо оснащены, чтобы играть ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности британского народа внутри страны и за рубежом", - заверили в ведомстве.
Читайте также
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
-
22 ноября, 2019 Украина и "русский мир". 5 книг, которые все разъясняют
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
Читайте также
-
22 ноября, 2019 Украина и "русский мир". 5 книг, которые все разъясняют
-
-