Россия отправила в ОРДЛО 93-й незаконный "гумконвой", - ГНСУ

28 ноября, 2019, 10:34

Россия отправила на оккупированные территории Донетчины и Луганщины через неподконтрольный Украине участок границы 93-й незаконный так называемый "гуманитарный конвой"

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 5:00 до 6:15 28 ноября на въезд в Украину последовало 2 колонны так называемого российского "гумконвоя". 93-й "гумконвой" состоял из 42 автомобилей" , - говорится в сообщении.

Пограничники подчеркнули незаконность отправки Россией через границу грузовиков с непонятным содержимым.

"Его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре", - отметили в ГНСУ

При этом загруженность транспортных средств составляла около 70%.

В 2019 году РФ отправила в ОРДЛО уже 9 незаконных "гумконвоев".