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Espreso.tvОбществоРеальная зарплата в Украине выросла на 18% по сравнению с докризисным 2013 годом - Милованов

Реальная зарплата в Украине выросла на 18% по сравнению с докризисным 2013 годом - Милованов

За январь-сентябрь 2019 реальная зарплата в Украине (то есть, с учетом инфляции) выросла на 9,6%

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Статистика дня. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за 9 месяцев 2019  г. на 9,6 процентов. По сравнению с 2013 докризисным годом, реальная зарплата выросла на 18% ", - написал.

 
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