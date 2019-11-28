Реальная зарплата в Украине выросла на 18% по сравнению с докризисным 2013 годом - Милованов
28 ноября, 2019, 10:08
За январь-сентябрь 2019 реальная зарплата в Украине (то есть, с учетом инфляции) выросла на 9,6%
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
"Статистика дня. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за 9 месяцев 2019 г. на 9,6 процентов. По сравнению с 2013 докризисным годом, реальная зарплата выросла на 18% ", - написал.
- Напомним, в новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты в Украине на около 2000 гривень ежегодно в 2020-2022 годах
- По состоянию на конец октября, самая большая средняя заработная плата в Украине зафиксирована в Мариуполе - 17,114 тыс. грн. На втором месте - Киев, на третьем - Днепр.
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