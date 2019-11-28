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Espreso.tvОбщество"Уклонисты обыскивают и задерживают воинов": Геращенко назвала обыск у Звиробий расстраиванием полицейского государства

"Уклонисты обыскивают и задерживают воинов": Геращенко назвала обыск у Звиробий расстраиванием полицейского государства

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала обыск у волонтера Маруси Звиробий "концом эпохи Достоинства" и развитием полицейского государства

Об этом Геращенко написала в Facebook.

"В 6:30 утра начались обыски у Маруси Звиробий. Скоро тройки начнут ходить по квартирам оппозиционеров? Мы стремительно строим полицейское государство. На страхах, запугивании, арестах, конфискациям, давлении, под улюлюканье толпы. Уклонисты обыскивают и задерживают резервистов и воинов. Конец эпохи Достоинства", - написала Геращенко.

Нардеп также раскритиковала игнорирование мировым сообществом внутриполитических событий в Украине.

"Примечательно молчание и даже одобрямс наших международных партнеров. Они будут молчать, держа кулачки рынка земли и "мир" ценой Украины. Затем, возможно, какое-то беспокойство из себя выдавят", - добавила Геращенко.

Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 г. вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении осудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Звиробий.

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