"Слуга народа" Богданец подтвердил свою судимость
Об этом он написал в своем Facebook.
Как рассказал действующий нардеп от "Слуги народа", в 2015 году он был добровольцем в составе батальона "Сич". Во время короткого отпуска между ротациями у него возник конфликт с гражданским лицом.
По его словам, человек его провоцировал, чуть не вызвал аварию и плюнул ему в лицо. В ответ Богданец его ударил.
"Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем"атошникам". Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты собственно и защищаешь, до сих пор творится беспорядок. В политике, в обществе, на дорогах", - рассказал далее нардеп.
Богданец заявил, что признал свою вину и оплатил лечение пострадавшему.
Он отметил, что эта судимость не является препятствием для избрания депутатом, а сам факт не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор тернополян.
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