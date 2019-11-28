"Слуга народа" Богданец подтвердил свою судимость

28 ноября, 2019, 15:53

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец признал, что в 2015 году суд признал его виновным в хулиганстве и причинении телесных повреждений средней тяжести

Об этом он написал в своем Facebook.

Как рассказал действующий нардеп от "Слуги народа", в 2015 году он был добровольцем в составе батальона "Сич". Во время короткого отпуска между ротациями у него возник конфликт с гражданским лицом.

По его словам, человек его провоцировал, чуть не вызвал аварию и плюнул ему в лицо. В ответ Богданец его ударил.

"Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем"атошникам". Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты собственно и защищаешь, до сих пор творится беспорядок. В политике, в обществе, на дорогах", - рассказал далее нардеп.

Богданец заявил, что признал свою вину и оплатил лечение пострадавшему.

Он отметил, что эта судимость не является препятствием для избрания депутатом, а сам факт не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор тернополян.