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Espreso.tvСпорт"Шахтер" установил заоблачную цену на 19-летнего бразильца

"Шахтер" установил заоблачную цену на 19-летнего бразильца


фото: shakhtar.com
"Шахтер" хочет заработать на трансфере бразильского футболиста Тете не менее 50 млн евро

Об этом сообщает Radio Grenal.

По словам агента 19-летнего полузащитника Пабло Буэно, "Шахтер" не согласится отпустить Тете менее чем за 50 млн евро.

"Мы контактируем с "Миланом" и "Ромой". Конкуренция будет серьезной. Если он не уйдет сейчас, то есть большая вероятность, что сделает это в следующее трансферное окно. Чтобы купить его у "Шахтера", нужно хорошо заплатить. Разговор можно начитать с отметки в 50 млн евро", - сказал Буэно.

Тете в феврале перешел в "Шахтер" из бразильского "Гремио" за 15 млн евро. Его контракт с украинским клубом рассчитан до конца 2023 года.

В целом бразилец в 24 матчах за "Шахтер" забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

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