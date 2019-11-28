"Шахтер" установил заоблачную цену на 19-летнего бразильца
Об этом сообщает Radio Grenal.
По словам агента 19-летнего полузащитника Пабло Буэно, "Шахтер" не согласится отпустить Тете менее чем за 50 млн евро.
"Мы контактируем с "Миланом" и "Ромой". Конкуренция будет серьезной. Если он не уйдет сейчас, то есть большая вероятность, что сделает это в следующее трансферное окно. Чтобы купить его у "Шахтера", нужно хорошо заплатить. Разговор можно начитать с отметки в 50 млн евро", - сказал Буэно.
Тете в феврале перешел в "Шахтер" из бразильского "Гремио" за 15 млн евро. Его контракт с украинским клубом рассчитан до конца 2023 года.
В целом бразилец в 24 матчах за "Шахтер" забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.
Pablo Bueno, empresário do atacante Tetê, do Shakhtar Donestk, # Grêmio : "Pra tirar ele do Shakhtar tem que depositar um bom valor . Começam a conversa a partir de 50 milhões de Euros. O Grêmio tem 15%, mais 3% da formação . "- rádio grenal (@rdgrenal) November 27, 2019
- Напомним, 25 октября агент Тете заявил, что итальянский "Милан" может купить бразильца уже в зимнее трансферное окно.
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