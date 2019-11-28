"Реал" требует 750 млн евро за малоизвестного футболиста
28 ноября, 2019, 12:41
Мадридский "Реал" установил сумму отступных в 750 млн евро за уругвайского полузащитника Федерико Вальверде
Об этом сообщает Marca.
Мадридский "Реал" подписал новый контракт с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде. Стороны заключили контракт до 2025 года, а сумма отступных за 21-летнего футболиста составляет 750 млн евро.
Вальверде присоединился к "Реалу" три года назад. В текущем сезоне уругваец провел 9 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermakt оценивает футболиста в 20 млн евро.
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