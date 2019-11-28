"Реал" требует 750 млн евро за малоизвестного футболиста

28 ноября, 2019, 12:41

Мадридский "Реал" установил сумму отступных в 750 млн евро за уругвайского полузащитника Федерико Вальверде

Об этом сообщает Marca.

Мадридский "Реал" подписал новый контракт с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде. Стороны заключили контракт до 2025 года, а сумма отступных за 21-летнего футболиста составляет 750 млн евро.

Вальверде присоединился к "Реалу" три года назад. В текущем сезоне уругваец провел 9 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermakt оценивает футболиста в 20 млн евро.