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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:00. Встреча Зеленского и Путина в декабре: чего ждать Украине от саммита в нормандской формате?

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:00. Встреча Зеленского и Путина в декабре: чего ждать Украине от саммита в нормандской формате?

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Полет Клуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня в 21:00

Центральной темой программы станет Нормандский саммит, который состоится 9 ноября в Париже. На нем лидеры Украины, России, Франции и Германии будут говорить о войне на Донбассе. Президент Украины Зеленский заявлял ранее, что ожидает обсудить на встрече обмен пленными, прекращение огня, контроль над украинской-российской границей и выборы на Донбассе.

Ожидания Владимира Зеленского от саммита и от встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудят гости "Политклуб" сегодня в 21:00.

Гости программы:

  • Роксолана Пидласа, народный депутат, "Слуга народа"
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, "Европейская солидарность"
  • Елена Шкрум, народный депутат, "Батькивщина"
  • Леся Василенко, народный депутат, "Голос"
  • Елена Снигирь, эксперт-международник Национального института стратегических исследований
  • Даниил Лубкивский, дипломат, заместитель министра иностранных дел (2014)

 

 

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