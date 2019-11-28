"Политклуб Виталия Портникова" в 21:00. Встреча Зеленского и Путина в декабре: чего ждать Украине от саммита в нормандской формате?
28 ноября, 2019, 17:00
Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Полет Клуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня в 21:00
Центральной темой программы станет Нормандский саммит, который состоится 9 ноября в Париже. На нем лидеры Украины, России, Франции и Германии будут говорить о войне на Донбассе. Президент Украины Зеленский заявлял ранее, что ожидает обсудить на встрече обмен пленными, прекращение огня, контроль над украинской-российской границей и выборы на Донбассе.
Ожидания Владимира Зеленского от саммита и от встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудят гости "Политклуб" сегодня в 21:00.
Гости программы:
- Роксолана Пидласа, народный депутат, "Слуга народа"
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, "Европейская солидарность"
- Елена Шкрум, народный депутат, "Батькивщина"
- Леся Василенко, народный депутат, "Голос"
- Елена Снигирь, эксперт-международник Национального института стратегических исследований
- Даниил Лубкивский, дипломат, заместитель министра иностранных дел (2014)
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