"Политклуб Виталия Портникова" в 21:00. Встреча Зеленского и Путина в декабре: чего ждать Украине от саммита в нормандской формате?

28 ноября, 2019, 17:00

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Полет Клуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня в 21:00

Центральной темой программы станет Нормандский саммит, который состоится 9 ноября в Париже. На нем лидеры Украины, России, Франции и Германии будут говорить о войне на Донбассе. Президент Украины Зеленский заявлял ранее, что ожидает обсудить на встрече обмен пленными, прекращение огня, контроль над украинской-российской границей и выборы на Донбассе.

Ожидания Владимира Зеленского от саммита и от встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудят гости "Политклуб" сегодня в 21:00.

Гости программы: