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Espreso.tvОбщество"На участках должен быть флаг Украины": секретарь СНБО Данилов о возможности проведения выборов в ОРДЛО

"На участках должен быть флаг Украины": секретарь СНБО Данилов о возможности проведения выборов в ОРДЛО


фото: РНБО
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выборы в ОРДЛО возможны исключительно по украинскому законодательству

Об этом Данилов сказал в комментарии журналистам, передает Espreso.TV.

"У меня 2 дня назад была встреча с послом Франции, на которой мы дискутировали о том, что он говорил, что надо срочно проводить выборы. Выборы должны проходить только по украинскому законодательству, с участием украинских партий, на участках должен быть флаг Украины", - сказал Данилов.

Кроме того, Данилов прокомментировал стремление России навязать Украине на "нормандской" встрече прямой диалог с террористами "ЛНР" и "ДНР".

"Наши оппоненты, враги будут делать все от них зависящее, чтобы мы пошли на какие-то отношения с ними. Надо понимать с кем. И могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия", - заявил Данилов.

По словам Данилова, на встрече глав государств украинская сторона будет обсуждать возвращение украинских пленных. Он подчеркнул, что в плену РФ находятся сотни украинских военнопленных и заложников. Также он назвал ключевыми вопросами прекращение огня с российскими оккупантами по всей линии соприкосновения и возвращение украинской границы.

Секретарь СНБО отметил, что на "нормандской" встрече Украина будет обсуждать возвращение украинских пленных и заручников, прекращение огня со стороны российских оккупантов по всей линии соприкосновения и возвращение Украине контроля над участком границы.

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