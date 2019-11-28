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Espreso.tvОбщество"Мерзавцы, пи****сы и враги Украины, напоминает спецоперацию Кремля": Ярош об обыске ГБР у волонтера Звиробий

"Мерзавцы, пи****сы и враги Украины, напоминает спецоперацию Кремля": Ярош об обыске ГБР у волонтера Звиробий


фото: rbc.ua
Экс-лидер "Правого сектора", ветеран войны на Донбассе, экс-нардеп, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош резко раскритиковал действия Государственного бюро расследований, которое провело обыск у волонтера Маруси Звиробий

Свою позицию Ярош сообщил в Facebook.

"Во-первых, воевать с женщинами - низко. Такие действия могут проводить только мерзавцы, пи****сы и враги Украины. Во-вторых, существующая власть каждый день, теряя свой рейтинг, войной с патриотами Украины, теряет свою и так не очень высокую легитимность. В-третьих, все что сейчас происходит, напоминает мне спецоперацию Кремля, а следовательно, требует адекватных действий украинского народа и патриотов в силовых государственных структурах", - написал Ярош.

Также экс-предводитель "Правого сектора" предостерег общество от радикальных действий в ответ, предупредив, что обострением ситуации в Украине воспользуется президент РФ Владимир Путин.

"Я уже неоднократно заявлял о том, что революционизацией ситуации в государстве воспользуется Путин и его марионетки в Украине. Идя на радикальные меры, патриоты должны это осознавать, потому что то, что сейчас является властью, совершенно этого не понимает. Она - или дура, или враждебная Украине", - подчеркнул Ярош.

Также политик напомнил об угрозе полномасштабного вторжения РФ и раскритиковал президента Владимира Зеленского.

"Постоянно циркулирует информация о возможном широкомасштабном вторжении Московии в Украине. Они к этому готовятся ежедневно. Значит, и мы должны быть готовы. Рассчитывать на Верховного главнокомандующего и вновь сформированные властные структуры не приходится. Думаю, что большинство из них создадут правительство Украины в изгнании, "отступив" куда-то в Израиль. Поэтому сейчас как никогда необходимо наконец объединиться всем государственническим силам как внепарламентским, так и парламентским. выработать четкий план действий, сформировать структуры, которые, в случае второго этапа нашей войны за независимость, смогут контролировать ситуацию в государстве и отражать широкомасштабное вторжение врага ", - подытожил Ярош.

  • Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Звиробий.
  • Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 г. вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
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