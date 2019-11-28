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Espreso.tvЭкономика"Энергоатом" опроверг обвинения Минэнерго как манипулятивные и обвинил Оржеля в пророссийскости

"Энергоатом" опроверг обвинения Минэнерго как манипулятивные и обвинил Оржеля в пророссийскости

Опубликованные на официальном сайте Минэкоэнерго обвинения в адрес НАЭК "Энергоатом" являются манипулятивными, ложными и свидетельствуют об отсутствии реальных поводов для отставки президента "Энергоатома"

Об этом сообщила преес-служба компании.

В "Энергоатоме" напомнили, что сегодня его работники вышли под стены Министерства энергетики и защиты окружающей среды с требованием прекратить издевательства над атомной отраслью, прекратить разворот энергетического вектора в сторону РФ и восстановить в должности президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. "Протест атомщиков вызван пророссийскими действиями министра Оржеля, которые ставят крест не только на будущем развитии украинского государства, но и на текущей безопасной и надежной работе украинских АЭС", - говорится в сообщении.

По мнению атомщиков, новый министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель своими действиями и заявлениями демонстрирует свое пренебрежение к стратегической для Украины ядерной отрасли, которая производит 56% электроэнергии для украинских потребителей. Вчерашнее решение об увольнении Юрия Недашковского произошло в тайном режиме без экспертного обсуждения, на последних минутах заседании Кабинета министров Украины с нарушением процедуры, без всякой личной встречи министра с Юрием Недашковским.

"Опубликованные сегодня на официальном сайте Минекоенерго обвинения в адрес НАЭК "Энергоатом" являются манипулятивными, ложными и свидетельствуют об отсутствии реальных поводов для отставки президента НАЭК "Энергоатом". В частности, "неэффективный менеджмент" при самом низком в мире тарифе на электроэнергию - 56,7 копеек выплатил в прошлом году 11,5 млрд гривен налогов, реализовал инвестиционные проекты на сумму 12,8 млрд гривен, произвел почти 55% электроэнергии Украины. Более того, за 9 месяцев 2019 г. НАЭК "Энергоатом" выплатил 30% всех полученных от реализации электроэнергии средств в Государственный бюджет Украины и бюджеты всех уровней, включая НДС при растаможке. Вниманию Министерства энергетики и защиты окружающей среды: за 9 месяцев 2019 г. НАЭК "Энергоатом" выплатил в государственный бюджет столько же налогов и сборов, как и в целом за весь 2017, и на 15% больше, чем за весь 2018", - указали в "Энергоатоме".

В компании спросили министра О.Оржеля - готов ли он лично ответить за освобождение руководителя госпредприятия, которое почти вдвое увеличило финансовый результат по сравнению с плановым в условиях отпуска 90% электроэнергии по спецобязательствам по тарифу 56,7 коп (в утвержденном КМУ финплане средний - 90,19 коп)? За 9 месяцев 2019 чистый финансовый результат НАЭК "Энергоатом" по плану должен составить 2,6 млрд грн,  грн, а фактически составил 4,3 млрд грн.

"С нынешним тарифом и издевательским отношением к атомщикам, работу которых ограничивают ради импорта из РФ, "Энергоатом" успешно прошел все партнерские проверки по безопасности эксплуатации ВАО АЭС и МАГАТЭ, где в отличие от Минекоэнерго работают профессионалы", - говорится в сообщении. Также подчеркнуты лидирующие позиции НАЭК "Энергоатом" в рейтингах эффективности и прозрачности в течение всех последних лет.

"О какой недовыработке электроэнергии говорится со стороны Минекоенерго, если только досрочно выведенный из ремонта энергоблок ХАЭС №2 ограничил на 25% импорт электроэнергии из РФ?", - спросили в "Энергоатоме"

"Что касается обвинений в необоснованном увеличении себестоимости, то фактические данные наоборот свидетельствуют о ее уменьшения. Так, за 9 месяцев текущего года плановая себестоимость составляла 29,9 млрд грн, а фактическая - 26,7 млрд грн, административные расходы - план 1,2, а факт 0,9 млрд грн. То же касается и обслуживания действующих банковских кредитов (план 1,5 млрд грн, а факт 1,1 млрд грн). Вместе с тем, обращаем внимание, что в "постоянном невыполнении финансовых планов", невыполнении графиков ремонтов и кредитных обязательств перед ЕБРР и Евратомрм упрекает Министерство энергетики и защиты окружающей среды (орган управления Энергоатома), которое два месяца держит без движения все возможные планы Компании - от финансового до стратегического, из-за чего НАЭК "Энергоатом" не может выполнять ни одной инвестиционной программы - от Комплексной (сводной) программы по повышению безопасности на средства ЕБРР и Евратома до достройки Ташлыкской ГАЭС, которая критически нужна для балансировки объединенной энергетической системы Украины".

"Энергоатом" подчеркнул: участники предупредительного митинга - работники АЭС и других отдельных подразделений "Энергоатома" обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры для восстановления в должности Юрия Недашковского. Поскольку на сегодня в Украине отсутствуют другие авторитетные для атомщиков Украины и мира компетентные специалисты его уровня, которые могут обеспечить достаточный уровень ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации АЭС.

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