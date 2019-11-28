"Дело Хизб ут-Тахрир": "Суд" в Крыму оставил под арестом четырех фигурантов

28 ноября, 2019, 21:17

Оккупационный Верховный суд Крыма оставил за решеткой четырех фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов и Ремзи Бекиров останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.

Как рассказал адвокат Рустем Кямилев, заседание было закрыто, однако на оглашение решения суда допустили родственников.

"Сегодня состоялось судебное заседание по рассмотрению наших апелляционных жалоб на решение Киевского районного суда Симферополя о продлении меры пресечения нашим подзащитным до 15 февраля 2020 года. Апелляционные жалобы суд отклонил и оставил решение Киевского районного суда в силе", - отметил адвокат.

Также Кямилев добавил, что апелляционную жалобу на продление ареста Ремзи Бекирова рассмотрели без участия его подзащитного.

"Судья рассмотрел апелляционную жалобу без Рэмзи. До начала суда я заявил ходатайство, чтобы заседание перенесли. В обосновании я также заявил, что в том числе не могу конфиденциально пообщаться со своим подзащитным, но судья оставил ходатайство без удовлетворения и принял решение рассматривать нашу апелляционную жалобу без Рэмзи", - добавил Кямил.