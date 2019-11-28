Правительство назначило нового главу Госгеокадастра

28 ноября, 2019, 16:33

Кабинет Министров Украины назначил председателем Госгеокадастра Дениса Башлыка и поручил службе отстранить от работы всех руководителей в регионах

Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Кабинет Министров также поручил Геокадастру отстранить ВСЕХ руководителей и заместителей руководителей региональных отделений и провести Министерству экономики комплексную проверку нарушений законодательства по управлению землей", - сообщил Милованов.