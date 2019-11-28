 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство назначило нового главу Госгеокадастра

Правительство назначило нового главу Госгеокадастра

Кабинет Министров Украины назначил председателем Госгеокадастра Дениса Башлыка и поручил службе отстранить от работы всех руководителей в регионах

Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Кабинет Министров также поручил Геокадастру отстранить ВСЕХ руководителей и заместителей руководителей региональных отделений и провести Министерству экономики комплексную проверку нарушений законодательства по управлению землей", - сообщил Милованов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать