Правительство назначило нового главу Госгеокадастра
28 ноября, 2019, 16:33
Кабинет Министров Украины назначил председателем Госгеокадастра Дениса Башлыка и поручил службе отстранить от работы всех руководителей в регионах
Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
"Кабинет Министров также поручил Геокадастру отстранить ВСЕХ руководителей и заместителей руководителей региональных отделений и провести Министерству экономики комплексную проверку нарушений законодательства по управлению землей", - сообщил Милованов.
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