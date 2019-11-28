Под парламентом Грузии - новые столкновения с полицией и задержания

28 ноября, 2019, 13:18

У стен грузинского парламента в Тбилиси продолжается акция протеста после провалов избирательной реформы в стране

Об этом сообщают Новости-Грузия.

"На фоне задержаний и столкновений с полицией проходит сегодня очередная протестная акция у парламента Грузии в центре Тбилиси", - говорится в сообщении.



Лидеры оппозиции, студенты и активисты различных общественных движений собрались перед началом заседания законодательного органа, чтобы коридором позора встретить депутатов правящей партии "Грузинская мечта"

Скандируя "позор" и "рабы", участники акции окольными путями пытались приблизиться к любому из трех входов.

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К началу акции в правительственном квартале было мобилизовано большое количество полицейских сил. Сотрудники МВД перекрыли улицу металлическими ограждениями, чтобы демонстранты не смогли подойти к входам в парламент.

Отмечается, что ситуация обострилась, когда активисты баллончиками с краской начали писать на стене парламента свои слоганы.

Полиция пыталась помешать им и задержала трех участников протеста.