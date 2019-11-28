Под парламентом Грузии - новые столкновения с полицией и задержания
Об этом сообщают Новости-Грузия.
"На фоне задержаний и столкновений с полицией проходит сегодня очередная протестная акция у парламента Грузии в центре Тбилиси", - говорится в сообщении.
Лидеры оппозиции, студенты и активисты различных общественных движений собрались перед началом заседания законодательного органа, чтобы коридором позора встретить депутатов правящей партии "Грузинская мечта"
Скандируя "позор" и "рабы", участники акции окольными путями пытались приблизиться к любому из трех входов.
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К началу акции в правительственном квартале было мобилизовано большое количество полицейских сил. Сотрудники МВД перекрыли улицу металлическими ограждениями, чтобы демонстранты не смогли подойти к входам в парламент.
Отмечается, что ситуация обострилась, когда активисты баллончиками с краской начали писать на стене парламента свои слоганы.
Полиция пыталась помешать им и задержала трех участников протеста.
- Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему. 17 ноября на знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
- У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
- США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
- 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
- Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
- 21 ноября суд Тбилиси отправил в тюрьму десять активистов.
- Утром 21 ноября между протестующими и полицией также произошла потасовка под зданием правительства, были задержаны трое протестующих перед офисом правящей партии "Грузинская мечта".
- Партия власти "Грузинская мечта" отказалась выполнять требования протестующих, заявив, что выборы 2020 пройдут по смешанной системе.
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