Перед "нормандским" саммитом США напомнили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

28 ноября, 2019, 08:09

На фоне подготовки к встрече "нормандской четверки", которая должна состояться 9 декабря в Париже, США напомнили о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус, передает "Радио Свобода" .

Представитель американского Госдепартамента отметила, что США и другие союзники Украины давят на Россию с целью заставить выполнить обязательства по Минским договоренностям и начать процесс мирного восстановления суверенитета Украины в ОРДЛО.

"Это было бы первым шагом в полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - отметила Ортагус.

Представитель Госдепа также напомнила об усилиях президента Украины Владимира Зеленского по отводу украинских военных от линии разграничения в Донбассе и дипломатического продвижения мирного процесса.