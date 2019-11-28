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Espreso.tvОбществоПеред "нормандским" саммитом США напомнили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Перед "нормандским" саммитом США напомнили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

На фоне подготовки к встрече "нормандской четверки", которая должна состояться 9 декабря в Париже, США напомнили о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус, передает "Радио Свобода" .

Представитель американского Госдепартамента отметила, что США и другие союзники Украины давят на Россию с целью заставить выполнить обязательства по Минским договоренностям и начать процесс мирного восстановления суверенитета Украины в ОРДЛО.

"Это было бы первым шагом в полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - отметила Ортагус.

Представитель Госдепа также напомнила об усилиях президента Украины Владимира Зеленского по отводу украинских военных от линии разграничения в Донбассе и дипломатического продвижения мирного процесса.

  • Напомним, ранее Зеленский заявил, что "готов к любым форматам" в вопросе возможной встречи тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.
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