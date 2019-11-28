Обыски у волонтера Звиробий - это репрессии за ее гражданскую позицию, - Андрей Тетерук
Об этом заявил народный депутат VIII созыва от "Народного фронта", участник АТО Андрей Тетерук.
"Начав свою каденцию с нарушения Конституции, теперь эту самую власть используют как репрессивную машину против собственного народа", - подчеркнул он.
Андрей Тетерук выразил возмущение, что силовики пришли с обысками к волонтеру в то время, когда отказываются расследовать коррупционные выплаты в конвертах народным депутатам правящей партии, а также заявления о продаже округов на предыдущих выборах.
"Так же, как и не расследуются многочисленные скандалы, в которые попали депутаты "Слуги народа": изнасилование, секс-скандалы, договорняки. Мы не видим никаких заявлений правоохранительных органов о том, что ведутся какие-то расследования", - добавил он.
"Вместе с тем разговор двух девушек сразу приводит к обыскам. Это выглядит как неприкрытое давление на оппозиционных политиков и волонтеров, которые имеют право высказывать свою позицию", - подчеркнул Тетерев.
"Инициаторы и заказчики должны опомниться и прекратить действия, которые все больше напоминают грязную никчемную месть испуганной и истеричной власти", - резюмировал он.
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