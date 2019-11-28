Новая стратегия Восточного партнерства должна привести к расширению ЕС - Ващиковский
Такое убеждение в среду во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге в ходе обсуждения перспектив Восточного партнерства ЕС высказал сопредседатель Комитета ассоциации Украина-ЕС евродепутат от Польши Витольд Ващиковский, сообщает Укринформ.
"После 10 лет программы Восточного партнерства пришло время ее заново оценить и предложить новую стратегию. Только преобразований в странах-партнерах уже недостаточно. Новая стратегия Восточного партнерства должна основываться на принципе дифференциации, который должен вести к расширению - да, расширению, - мы не должны бояться этого слова, которое является ключевым положением европейской внешней политики", - сказал евродепутат.
Он отметил. что даже отдаленная перспектива членства в ЕС является мощным рычагом для того, чтобы продвигать преобразования и мир в странах Восточного соседства.
"Перспектива членства является катализатором для реформ. Поэтому, вопреки президенту (Франции, - ред.) Макрону, мы должны оставлять Европу открытой и готовой принять новых членов", - отметил европейский политик.
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