На Киевщине "забыли" отпустить осужденного после отбытого срока наказания

28 ноября, 2019, 15:37

В Бориспольской исправительной колонии № 119 "забыли" отпустить осужденного после отбытого срока наказания

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Во время личного приема в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№ 119)" к заместителю прокурора Киевской области обратился осужденный и пожаловался на действия администрации учреждения. В частности он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября текущего года, однако он продолжал безосновательно удерживаться в учреждении исполнения наказаний", - говорится в сообщении.

Выяснено, что факт незаконного лишения свободы осужденного был известен руководству учреждения и ответственным за вычисление срока наказания работникам.

"Однако освободили человека из исправительного учреждения только после вмешательства прокуратуры", - говорится в сообщении.

В связи с выявленным фактом 27 ноября текущего года назначено служебное расследование с целью установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.