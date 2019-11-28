На Киевщине "забыли" отпустить осужденного после отбытого срока наказания
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"Во время личного приема в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№ 119)" к заместителю прокурора Киевской области обратился осужденный и пожаловался на действия администрации учреждения. В частности он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября текущего года, однако он продолжал безосновательно удерживаться в учреждении исполнения наказаний", - говорится в сообщении.
Выяснено, что факт незаконного лишения свободы осужденного был известен руководству учреждения и ответственным за вычисление срока наказания работникам.
"Однако освободили человека из исправительного учреждения только после вмешательства прокуратуры", - говорится в сообщении.
В связи с выявленным фактом 27 ноября текущего года назначено служебное расследование с целью установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.
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