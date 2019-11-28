На Донбассе боевики 5 раз обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает штаб ООС.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из РПГ и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно; вблизи Троицкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил: неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Березового - из стрелкового оружия; у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.
Сегодня, 28 ноября, вступил в силу Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий.
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