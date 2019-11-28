Министр Малюська пообещал массовое закрытие тюрьмы

28 ноября, 2019, 17:23

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где они не заполнены осужденными

Об этом сообщает УНИАН.

"У нас нет никаких достоверных данных о том, сколько заключенных находится в местах лишения свободы по территории Украины. Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч - возможно 55, возможно 53, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать. Мы не понимаем, что происходит с людьми по всей территории Украины по всем учреждениям, у нас нет учета", - заявил он.

Министр отметил, что уже запущено специально разработанное программное обеспечение, в котором будет работать каждое учреждение исполнения наказаний, где будут учитываться лица, находящиеся в учреждениях.

Руководитель Минюста заявил о намерении попробовать дать возможность работать частным СИЗО.

"По сути это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где люди, у которых есть средства, смогут находиться, ожидая приговор суда. За счет этих средств мы частично сможем покрывать расходы и пребывание лиц, которые будут находиться в обычных следственных изоляторах. Попробуем сделать хотя бы на одном пилотном проекте", - сказал малюська.

По его словам, одна из ключевых целей, которые планирует сделать Минюст, - это предоставить доступ заключенным к образованию и коррекционным программам, увеличение финансирования на медицину, питание и быт и заработную плату для тех, кто работает в местах отбывания наказаний.

"К сожалению, в бюджете мы не смогли получить финансирование пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала, там где они не заполнены". - отметил руководитель Минюста.