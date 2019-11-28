Макрон ждет от "нормандской" встречи "стабильности, которая обеспечит отсутствие замороженных конфликтов"

28 ноября, 2019, 17:37

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своих ожиданиях от встречи в "нормандском" формате

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы работаем над этим с канцлером Меркель. Мы проведем "нормандский саммит" 9 декабря с целью имплементации Минских договоренностей. Я убежден, что мы обеспечим сильный европейский суверенитет и построим новую архитектуру доверия и безопасности в Европе", - заявил Макрон.

Он отметил, что речь идет о стабильности, которая обеспечит отсутствие замороженных конфликтов, в том числе в Украине.

"Речь идет о мире и стабильности в Европе, над чем мы работаем", - сказал президент Франции.