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Espreso.tvМирМакрон призвал НАТО к более тесному взаимодействию с Россией

Макрон призвал НАТО к более тесному взаимодействию с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Североатлантический альянс (НАТО) к более тесному взаимодействию с Россией

Об этом сообщает DW.

"Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю", - заявил он в четверг, 28 ноября, после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, добавив, что общим врагом Альянса является "терроризм".

Макрон подчеркнул, что хочет создать "новую архитектуру доверия и безопасности в Европе", а это предполагает более тесное взаимодействие России.

Он также призвал европейские страны-члены НАТО принять участие в переговорах с Россией и США по новому договору о ядерном разоружении.

"Речь идет о безопасности Европы (...) Мы не можем быть довольны двусторонними соглашениями", - подчеркнул Макрона.

Французский президент также подтвердил, что написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину, в котором, согласно сообщениям СМИ, речь идет о рассмотрении предложения России о моратории на размещение ядерного оружия средней дальности в Европе. Он переслал это письмо всем партнерам по НАТО, заверил Макрон.

Относительно своих слов о "смерти мозга НАТО", которые он сказал ранее в интервью The Economist, Макрон отметил, что считает их "сигналом для пробуждения".

Учитывая текущие вызовы в политике безопасности было бы "безответственно", если бы военный союз и в дальнейшем сосредоточился исключительно на своем финансировании и технических вопросах, заявил президент Франции.

"Настоящий союз основан на действиях, а не на словах", - сказал Макрона.

Он призвал в частности к "большему участию союзников" в операции Франции против джихадистов в африканском регионе Сахель, где находятся 4,5 тысячи французских солдат.

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