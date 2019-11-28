Лига Европы: как выглядит турнирная таблица в группе "Александрии" после 5-го тура

28 ноября, 2019, 22:19

После 5-го тура группового раунда Лиги Европы "Александрия" осталась на последнем месте в группе I и потеряла шансы на выход в 1/16 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 5-м туре "Александрия" проиграла во Львове "Вольфсбургу" 0:1, осталась с 3 очками на последнем месте в турнирной таблице и потеряла шансы на выход в плей-офф. Немецкий клуб набрал 8 баллов и вышел в 1/16 финала.

Также борьбу в турнире продолжит бельгийский "Гент", который в меньшинстве сыграл вничью 0:0 в гостях с французским "Сент-Этьеном" и теперь имеет 9 пунктов. Французы с 4 очками идут третьими и вместе с командой Владимира Шарана прекратят выступления в еврокубках.