Лига чемпионов: тренер "Лейпцига" установил рекорд

28 ноября, 2019, 18:59

Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн стал самым молодым специалистом, который вывел клуб в плей-офф турнира

Об этом сообщает Coral .

В 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов был установлен новый рекорд. Главный тренер немецкого "СБ Лейпциг" 32-летний Юлиан Нагельсманн стал самым молодым специалистом, под руководством которого команда вышла в плей-офф турнира.

Немецкий "Лейпциг" сыграл вничью с португальской "Бенфикой" (2:2), и досрочно обеспечил себе место в плей-офф. После 5-ти матчей команда занимает первое место и имеет в активе 10 очков.