Лига чемпионов: какие клубы вышли в плей-офф

28 ноября, 2019, 10:36

После 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились восемь участников 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По итогам 5-го тура Лиги чемпионов с первых мест своих групп в плей-офф вышли французский ПСЖ, немецкая "Бавария", "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и испанская "Барселона".

Из вторых позиций в 1/8 финала ЛЧ попали испанский "Реал", английский "Тоттенхэм". Также в плей-офф пробился немецкий "Лейпциг".

Российский "Локомотив", бельгийский "Генк", чешская "Славия" и французский "Лилль" лишились шансов на продолжение борьбы в турнире.

"Шахтер" перед заключительным туром занимает второе место в группе C и сохраняет шансы на выход в плей-офф. Место в 1/8 финала дончанам гарантирует домашняя победа 11 ноября над итальянской "Аталантой".