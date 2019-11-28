Лига чемпионов: какие клубы вышли в плей-офф
28 ноября, 2019, 10:36
После 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились восемь участников 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По итогам 5-го тура Лиги чемпионов с первых мест своих групп в плей-офф вышли французский ПСЖ, немецкая "Бавария", "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и испанская "Барселона".
Из вторых позиций в 1/8 финала ЛЧ попали испанский "Реал", английский "Тоттенхэм". Также в плей-офф пробился немецкий "Лейпциг".
Российский "Локомотив", бельгийский "Генк", чешская "Славия" и французский "Лилль" лишились шансов на продолжение борьбы в турнире.
"Шахтер" перед заключительным туром занимает второе место в группе C и сохраняет шансы на выход в плей-офф. Место в 1/8 финала дончанам гарантирует домашняя победа 11 ноября над итальянской "Аталантой".
- Между тем, в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтеру" для выхода в 1/8 финала может хватить домашней ничьей с итальянской "Аталантой".
- В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью в Англии, в матче с "Манчестер Сити", счет 1: 1.
- Также 26 ноября итальянская "Аталанта" без проблем разобралась с загребским "Динамо" , счет 2: 0.
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