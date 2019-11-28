Лех Валенса попал в больницу
Об этом сообщил в Тwitter один из сотрудников Валенсы Мирослав Щерба.
"Хотел бы всех проинформировать, что президент Лех Валенса проходит обследование в больнице. Врачи будут принимать решение, останется ли он там дольше ", - сообщил Щерба.
Chciałbym Państwa poinformować że p. Prezydent @PresidentWalesa jest na badaniach w szpitalu. O tym czy zostanie na dłużej zadecydują lekarze. pic.twitter.com/jGQ9M6qjN1- Mirosław Szczerba (@mirek_szczerba) November 28, 2019
Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Валенса.
В конце прошлого года экс-президент Польши также проходил обследование в больнице, болея до этого воспалением легких.
Как известно, в 2008 году ему была сделана операция на сердце в США, в частности был поставлен кардиостимулятор.
Кроме того, длительное время Валенса страдает сахарным диабетом.
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