Лех Валенса попал в больницу

28 ноября, 2019, 17:50

Экс-президент Польши, легендарный лидер "Солидарности" Лех Валенса попал в четверг в больницу

Об этом сообщил в Тwitter один из сотрудников Валенсы Мирослав Щерба.

"Хотел бы всех проинформировать, что президент Лех Валенса проходит обследование в больнице. Врачи будут принимать решение, останется ли он там дольше ", - сообщил Щерба.

Chciałbym Państwa poinformować że p. Prezydent @PresidentWalesa jest na badaniach w szpitalu. O tym czy zostanie na dłużej zadecydują lekarze. pic.twitter.com/jGQ9M6qjN1 - Mirosław Szczerba (@mirek_szczerba) November 28, 2019

Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Валенса.

В конце прошлого года экс-президент Польши также проходил обследование в больнице, болея до этого воспалением легких.

Как известно, в 2008 году ему была сделана операция на сердце в США, в частности был поставлен кардиостимулятор.

Кроме того, длительное время Валенса страдает сахарным диабетом.