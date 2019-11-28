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Espreso.tvОбществоЛех Валенса попал в больницу

Лех Валенса попал в больницу

Экс-президент Польши, легендарный лидер "Солидарности" Лех Валенса попал в четверг в больницу

Об этом сообщил в Тwitter один из сотрудников Валенсы Мирослав Щерба.

"Хотел бы всех проинформировать, что президент Лех Валенса проходит обследование в больнице. Врачи будут принимать решение, останется ли он там дольше ", - сообщил Щерба.

Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Валенса.

В конце прошлого года экс-президент Польши также проходил обследование в больнице, болея до этого воспалением легких.

Как известно, в 2008 году ему была сделана операция на сердце в США, в частности был поставлен кардиостимулятор.

Кроме того, длительное время Валенса страдает сахарным диабетом.

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