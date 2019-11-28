Квартирный вор более 100 раз "минировал" Оболонский суд Киева, чтобы отсрочить рассмотрение своего дела
Об этом сообщает пресс служба городской прокуратуры.
Киевской местной прокуратурой №5 города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в совершении ложных сообщений о заминировании помещения Оболонского районного суда г. Киев.
В течение текущего года в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о заминировании помещения районного суда, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.
В ходе досудебного расследования лицо "минера" удалось установить.
Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде. Киева.
Путем "заминирования" здания суда мужчина пытался оттянуть назначение ему наказания.
Причастность подозреваемого к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается, в частности, выводами судебной фоноскопической экспертизы. За содеянное ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.
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