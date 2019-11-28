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Espreso.tvОбществоКвартирный вор более 100 раз "минировал" Оболонский суд Киева, чтобы отсрочить рассмотрение своего дела

Квартирный вор более 100 раз "минировал" Оболонский суд Киева, чтобы отсрочить рассмотрение своего дела

"Телефонный минер", который сорвал более 100 заседаний в Оболонском районном суде, предстанет перед судом

Об этом сообщает пресс служба городской прокуратуры.

Киевской местной прокуратурой №5 города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в совершении ложных сообщений о заминировании помещения Оболонского районного суда г. Киев.

В течение текущего года в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о заминировании помещения районного суда, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.

В ходе досудебного расследования лицо "минера" удалось установить.

Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде. Киева.

Путем "заминирования" здания суда мужчина пытался оттянуть назначение ему наказания.

Причастность подозреваемого к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается, в частности, выводами судебной фоноскопической экспертизы. За содеянное ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

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