Квартирный вор более 100 раз "минировал" Оболонский суд Киева, чтобы отсрочить рассмотрение своего дела

28 ноября, 2019, 18:30

"Телефонный минер", который сорвал более 100 заседаний в Оболонском районном суде, предстанет перед судом

Об этом сообщает пресс служба городской прокуратуры.

Киевской местной прокуратурой №5 города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в совершении ложных сообщений о заминировании помещения Оболонского районного суда г. Киев.

В течение текущего года в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о заминировании помещения районного суда, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.



В ходе досудебного расследования лицо "минера" удалось установить.



Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде. Киева.

Путем "заминирования" здания суда мужчина пытался оттянуть назначение ему наказания.



Причастность подозреваемого к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается, в частности, выводами судебной фоноскопической экспертизы. За содеянное ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.