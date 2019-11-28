Комитет Рады поддержал закон об автоматизированном учете потребленного газа
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР .
Указано, что в ходе заседания члены комитета рассмотрели ряд законопроектов на соответствие их положений законодательству ЕС и / или международно-правовым обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации.
"Законопроект регистр. № 2361 члены комитета поддержали и признали, положения которого противоречат праву Европейского Союза и Соглашения об ассоциации. Законопроект предусматривает осуществление автоматизированного учета потребителей природного газа и объемов потребленного ими природного газа в виде отдельной информационной базы данных и обмен этой информацией между субъектами рынка природного газа ", - говорится в сообщении.
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