Комитет Рады поддержал закон об автоматизированном учете потребленного газа

28 ноября, 2019, 12:59

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом поддержал законопроект №2361 о автоматизированном учете потребленного газа

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР .

Указано, что в ходе заседания члены комитета рассмотрели ряд законопроектов на соответствие их положений законодательству ЕС и / или международно-правовым обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации.

"Законопроект регистр. № 2361 члены комитета поддержали и признали, положения которого противоречат праву Европейского Союза и Соглашения об ассоциации. Законопроект предусматривает осуществление автоматизированного учета потребителей природного газа и объемов потребленного ими природного газа в виде отдельной информационной базы данных и обмен этой информацией между субъектами рынка природного газа ", - говорится в сообщении.