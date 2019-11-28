Компания из Литвы запустила солнечную электростанцию на Прикарпатье

28 ноября, 2019, 17:07

Энергетическая компания Green Genius, которая входит в международный холдинг Modus Group, открыла солнечную электростанцию в Ивано-Франковской области мощностью 13,5 МВт

Это первый проект группы в области альтернативной энергетики в Украине. Инвестиции превышают 11 млн евро, передает НВ .

Руслан Склепович, член правления Modus Group, отвечающий за проекты в сфере возобновляемой энергии, подчеркнул, что Украина географически очень привлекательная и перспективная для развития проектов солнечной энергетики, а эффективность производства электроэнергии здесь аналогична эффективности в Польше.

Проект в Ивано-Франковской области реализован в течение шести месяцев. По оценкам компании, солнечные электростанции, установленные в Украине, будут ежегодно производить более 14 тыс. МВт/ч "зеленой" энергии.

Также компания намерена построить солнечный парк мощностью 33,4 МВт в северной части Украины. Объем инвестиций превышает 30 млн евро. Ожидается, что работа будет завершена к концу 2019 года. В результате суммарный портфель солнечных парков под руководством Green Genius в Украине составит около 47 МВт.