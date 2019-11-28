Ключевого свидетеля по делу об импичменте Трампа обвинили в сексуальных домогательствах
Об этом говорится в совместной публикации Propublica и Portland Monthly.
Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ утверждают, что еще до своего назначения на пост посла в ЕС Сондленд целовал их или пытался это сделать, не получив согласия с их стороны.
Кроме того, одна из них утверждает, что Сондланд обнажился перед ней.
По словам женщин, после получения отказа он пытался отомстить, создавая им проблемы профессионального характера.
Сам Сондланд опровергает обвинения в свой адрес, подчеркнув, что заявления женщин были сфабрикованы с политическими целями.
Он также отметил, что о его поведении могут свидетельствовать "сотни работников и коллег".
В свою очередь, адвокат посла Джим Макдермотт обвинил женщин в попытке подорвать доверие к показаниям Сондланда в ходе расследования в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа.
Сондланд является одним из ключевых свидетелей расследования в рамках дела об импичменте Трампа.
На публичных слушаниях он заявил о прямом указании Трампа работать с его адвокатом Руди Джулиани чтобы заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена.
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