Ключевого свидетеля по делу об импичменте Трампа обвинили в сексуальных домогательствах

28 ноября, 2019, 10:22

Три женщины публично обвинили посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда в сексуальных домогательствах

Об этом говорится в совместной публикации Propublica и Portland Monthly.

Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ утверждают, что еще до своего назначения на пост посла в ЕС Сондленд целовал их или пытался это сделать, не получив согласия с их стороны.

Кроме того, одна из них утверждает, что Сондланд обнажился перед ней.

По словам женщин, после получения отказа он пытался отомстить, создавая им проблемы профессионального характера.

Сам Сондланд опровергает обвинения в свой адрес, подчеркнув, что заявления женщин были сфабрикованы с политическими целями.

Он также отметил, что о его поведении могут свидетельствовать "сотни работников и коллег".

В свою очередь, адвокат посла Джим Макдермотт обвинил женщин в попытке подорвать доверие к показаниям Сондланда в ходе расследования в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа.

Сондланд является одним из ключевых свидетелей расследования в рамках дела об импичменте Трампа.

На публичных слушаниях он заявил о прямом указании Трампа работать с его адвокатом Руди Джулиани чтобы заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена.