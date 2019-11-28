Если антиукраинского деятеля взять за одно место - он пугается и убегает, - Княжицкий о реакции Медведчука на иск о защите чести и достоинства

28 ноября, 2019, 17:41

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий прокомментировал реакцию нардепа Виктора Медведчука на иск в суд о защите чести и достоинства

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Если антиукраинского деятеля взять за одно место - он пугается и убегает. Так Виктор Медведчук начал везде утверждать будто бы я готовлю его убийство вместе с Андреем Левусом и Сергеем Высоцким. А он - такой большой герой - устоял в борьбе с этими "радикалами". Может, кто-то из российский шестерок и поверил в такую "борьбу с националистами" этого пророссийского олигарха. Но я подал в суд. И перепуганный Виктор Владимирович начал оправдываться: мол, это метафора, оценочное суждение, никто покушение на него не готовил. Может, это кого-то из читателей и разочарует", - написал Княжицкий.

Также он отметил, что в апелляции потребует извинений от "антиукраинского фантазера".

"Я действительно не хотел убивать. Свое будущее он давно похоронил предательством украинцев. Вот лживая статья с сайта ОПЗЖ и фрагмент из медведчуковских оправданий в суде. Чувствуете разницу? София Федына - учитесь, как заставлять антиукраинских деятелей оправдываться. В апелляции все равно буду требовать извинений и этого антиукраинского фантазера, который теперь вынужден оправдываться. Может, там скажет, что вообще уже патриотом стал", - отметил народный депутат.