Дойдет до суда: тренер резко отреагировал на слухи о романе с украинской теннисисткой
Об этом Бажин написал в twitter.
"Еще раз увижу, что вы распространяете такие слухи - дело перейдет в суд, мой адвокат с вами свяжется. Устал, что все говорят глупости без последствий. Надеюсь, что вы поняли меня и не будете больше такое говорить", - написал Бажин .
Таким образом он ответил на сообщение на странице WTA Tea в котором намекали на роман 35-летнего тренера с 19-летней теннисисткой.
Саша Бажин, известный благодаря работе с американкой Сереной Уильямс, японкой Наоми Осакой, которым он помог стать первой ракеткой мира и выиграть два турнира "Большого шлема" - US Open-2018 и Australian Open -2019.
В ноябре было объявлено, что Бажин стал новым тренером Дайаны Ястремской.
Normally I do not get involved with BS like that but that's not the first time your account is spreading false rumors about me. I'm giving you a chance and asking you now in the nicest way possible to take this tweet down ....- sascha Bajin (@BigSascha) November 24, 2019
- 28 ноября Женская теннисная ассоциация признала удар украинки Элины Свитолиной лучшим в октябре.
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