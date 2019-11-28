Дойдет до суда: тренер резко отреагировал на слухи о романе с украинской теннисисткой

28 ноября, 2019, 16:14

Новый тренер Дайаны Ястремской немец Саша Бажин пригрозил болельщикам иском за распространение слухов о его романе с украинской теннисисткой

Об этом Бажин написал в twitter.

"Еще раз увижу, что вы распространяете такие слухи - дело перейдет в суд, мой адвокат с вами свяжется. Устал, что все говорят глупости без последствий. Надеюсь, что вы поняли меня и не будете больше такое говорить", - написал Бажин .

Таким образом он ответил на сообщение на странице WTA Tea в котором намекали на роман 35-летнего тренера с 19-летней теннисисткой.

Саша Бажин, известный благодаря работе с американкой Сереной Уильямс, японкой Наоми Осакой, которым он помог стать первой ракеткой мира и выиграть два турнира "Большого шлема" - US Open-2018 и Australian Open -2019.

В ноябре было объявлено, что Бажин стал новым тренером Дайаны Ястремской.

Normally I do not get involved with BS like that but that's not the first time your account is spreading false rumors about me. I'm giving you a chance and asking you now in the nicest way possible to take this tweet down .... - sascha Bajin (@BigSascha) November 24, 2019