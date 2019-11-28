Дело бронежилетов: Марченко и Поштаренко готовы взять на поруки нардепы, - Загороднюк
28 ноября, 2019, 12:52
Несколько народных депутатов готовы взять на поруки арестованных по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко и его первого заместителя Сергея Поштаренко
Об этом сообщил в Facebook министр обороны Андрей Загороднюк.
"Наша позиция остается неизменной: мы рассчитываем на объективное отношение суда и надеемся, что он примет во внимание тот факт, что ни один из обвиняемых ни скрывался и сотрудничал со следствием, а несколько народных депутатов и героев Украины готовы взять военнослужащих на поруки", - отметил Загороднюк.
- Напомним, по делу бронежилетов ГБР обвиняет генерал-майора Марченко в связи с закупкой якобы некачественной партии бронежилетов "Корсар".
- Марченко и его заместитель Сергей Поштаренко арестован с правом внесения залога по 76 млн грн каждому.
- Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителю бронежилетов "Корсар".
- Минобороны проверило качество бронежилетов во всех возможных условиях и пришло к выводу, что они соответствуют всем техническим критериям заказ.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?