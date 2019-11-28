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Espreso.tvОбществоДело бронежилетов: Марченко и Поштаренко готовы взять на поруки нардепы, - Загороднюк

Дело бронежилетов: Марченко и Поштаренко готовы взять на поруки нардепы, - Загороднюк


фото: tsn
Несколько народных депутатов готовы взять на поруки арестованных по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко и его первого заместителя Сергея Поштаренко

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Андрей Загороднюк.

"Наша позиция остается неизменной: мы рассчитываем на объективное отношение суда и надеемся, что он примет во внимание тот факт, что ни один из обвиняемых ни скрывался и сотрудничал со следствием, а несколько народных депутатов и героев Украины готовы взять военнослужащих на поруки", - отметил Загороднюк.

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