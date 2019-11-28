Чтобы уберечь от Коломойского, Минфин передал ПриватБанк в собственность правительства
Об этом сообщает Finclub со ссылкой на официальный сайт НБУ.
Напомним, Национализация ПриватБанка состоялась в декабре 2016 года, когда Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного ПриватБанка Минфина за 1 гривню.
Уже на 21 декабря 2016 г. владельцем 100% акций ПриватБанка было "государство Украина в лице Министерства финансов". Эти же данные были на 1 января 2019 г.
Однако уже на 25 сентября 2019 г. владельцем 100% акций ПриватБанка стало "государство Украина в лице Кабинета Министров".
Как пишет Finclub, дело в том, что в украинских судах Игорь Коломойский оспаривает договор купли-продажи акций ПриватБанка между ФГВФЛ и Минфином.
Если Минфин проиграет, он должен вернуть акции олигарху. Но после передачи акций Кабинету министров, Минфин уже не имеет к ним доступа.
- Напомним, суд, который может принять решение о денационализации ПриватБанка, состоится уже 19 декабря.
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