Чтобы уберечь от Коломойского, Минфин передал ПриватБанк в собственность правительства

28 ноября, 2019, 09:43

Вместо Министерства финансов владельцем ПриватБанка стал Кабинет министров Украины

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Напомним, Национализация ПриватБанка состоялась в декабре 2016 года, когда Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного ПриватБанка Минфина за 1 гривню.

Уже на 21 декабря 2016 г. владельцем 100% акций ПриватБанка было "государство Украина в лице Министерства финансов". Эти же данные были на 1 января 2019 г.

Однако уже на 25 сентября 2019 г. владельцем 100% акций ПриватБанка стало "государство Украина в лице Кабинета Министров".

Как пишет Finclub, дело в том, что в украинских судах Игорь Коломойский оспаривает договор купли-продажи акций ПриватБанка между ФГВФЛ и Минфином.

Если Минфин проиграет, он должен вернуть акции олигарху. Но после передачи акций Кабинету министров, Минфин уже не имеет к ним доступа.