Бывший агент угрожал футболисту "Челси" убийством

28 ноября, 2019, 14:08

Бывший агент французского футболиста "Челси" Нгола Канте вымогал у него деньги за переход из "Лестера" и угрожал убийством

Об этом сообщает Get French Football .

Расправой футболиста пугал Рашид Саадна. В распоряжении есть аудиозапись, на которой агент угрожает НКАТ, требуя долю от 4,8 млн евро, которые получил другой агент француза - Абделькарим Дюа за его переход из "Лестера" в "Челси".

В марте 2017 Саадна пришел на встречу с Канте со своим братом Хуари, который имел при себе оружие.

"Я даю тебе возможность выбора. Ты работаешь со мной и прекращаешь сотрудничество с Дюа. Я не шучу. Или ты уладить этот вопрос, или я займусь им сам", - сказал Саадна.

Агент отрицает, что он угрожал Канте, который перешел в "Челси" летом 2016 года за 35,8 млн евро.