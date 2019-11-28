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Espreso.tvОбществоАльперина попросят арестовать с залогом 280 млн грн, - СМИ

Альперина попросят арестовать с залогом 280 млн грн, - СМИ

Высший антикоррупционный суд Украины начнет избирать меру пресечения бизнесмену Вадиму Альперину 29 ноября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники САП.

По данным источника, рассмотрение дела состоится 29 ноября.

"Будем просит арест и залог 280 млн гривен", - сказал источник в САП.

Отметим, сегодня Альперину сообщили о подозрении. По данным следствия, он является организатором масштабных схем на таможне. Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Украины.

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