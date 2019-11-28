Альперина попросят арестовать с залогом 280 млн грн, - СМИ
28 ноября, 2019, 18:41
Высший антикоррупционный суд Украины начнет избирать меру пресечения бизнесмену Вадиму Альперину 29 ноября
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники САП.
По данным источника, рассмотрение дела состоится 29 ноября.
"Будем просит арест и залог 280 млн гривен", - сказал источник в САП.
Отметим, сегодня Альперину сообщили о подозрении. По данным следствия, он является организатором масштабных схем на таможне. Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Украины.
- Одесского бизнесмена Вадима Альперина задержали по подозрению в организации масштабных незаконных схем на таможне.
- 27 ноября Альперина задержали после того, как он явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
- Альперина разыскивал сам Зеленский, и даже пообещал за помощь в его поиске ценные подарки .
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