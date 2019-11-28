Албанию всколыхнуло третье землетрясение за три дня
Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Как отмечается, землетрясение зафиксировали в 11:52 по местному времени (12:52 по Киеву).
Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров и располагался на расстоянии 42 километров от столицы Албании Тираны и в 18 км от курортного города Дуррес.
Информации о пострадавших и повреждения зданий пока не поступало.
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Как сообщалось, в среду в Албании произошли два сильных подземных толчка мощностью 5,6 и 5,3 балла. Один - в городе Дуррес, который больше всего пострадал от первого землетрясения во вторник, а второй - на северо-запад от Мамурраса.
Сильнейшее землетрясение ударило по Адриатическому побережью Албании во вторник, 26 ноября. Толчки ощущались в Косово и Греции.
Количество людей, погибших в результате сильного землетрясения в Албании во вторник, возросло до 41, пострадали еще 650 человек.
Сейчас многие жители в столице Тиране и городе Дуррес остаются на улице из-за опасений нового землетрясения в стране.
Школы и университеты будут закрыты до 2 декабря.
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