Албанию всколыхнуло третье землетрясение за три дня

28 ноября, 2019, 16:16

В Албании в четверг, 28 ноября, произошло еще одно землетрясение, на этот раз магнитудой 4,9

Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Как отмечается, землетрясение зафиксировали в 11:52 по местному времени (12:52 по Киеву).

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров и располагался на расстоянии 42 километров от столицы Албании Тираны и в 18 км от курортного города Дуррес.

Информации о пострадавших и повреждения зданий пока не поступало.

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Как сообщалось, в среду в Албании произошли два сильных подземных толчка мощностью 5,6 и 5,3 балла. Один - в городе Дуррес, который больше всего пострадал от первого землетрясения во вторник, а второй - на северо-запад от Мамурраса.

Сильнейшее землетрясение ударило по Адриатическому побережью Албании во вторник, 26 ноября. Толчки ощущались в Косово и Греции.

Количество людей, погибших в результате сильного землетрясения в Албании во вторник, возросло до 41, пострадали еще 650 человек.

Сейчас многие жители в столице Тиране и городе Дуррес остаются на улице из-за опасений нового землетрясения в стране.

Школы и университеты будут закрыты до 2 декабря.