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Espreso.tvОбщество14% украинцев тратят на оплату комуслуг более 50% дохода - опрос

14% украинцев тратят на оплату комуслуг более 50% дохода - опрос


фото: rbc.ua
45% опрошенных украинцев заявили, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что у 35% респондентов расходы на оплату услуг ЖКХ не изменились или уменьшились.

В то же время около 14% опрошенных тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи.

"Если сравнить результаты этого исследования с опросом КМИС, проведенном в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят более половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое - с 6% до 14%", - говорится в сообщении.

При этом доля тех, кто тратит на "коммуналку" от трети до половины дохода, увеличилась с 16% до 21%.

"Соответственно, уменьшилось количество тех, кто тратит до 10% с 18% в 2015 году до 12% в 2019 г. Также уменьшилась доля тех, кто тратит от 10% до 30% с 48% до 41%", - отметили в КМИС.

Опрос провели с 22 по 25 ноября методом Сати (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса провели 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

 

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