Житомирская политехника объявила тендер на установку Эйфелевой башни в вышиванке: за 720 тыс. грн

27 ноября, 2019, 17:22

Государственный университет "Житомирская политехника" объявил тендер на сумму 720 тыс. грн за работы по установке Эйфелевой башни в вышиванке

Об этом свидетельствуют данные тендера на сайте Prozorro.

Согласно описанию, университет хочет установить соответствующую конструкцию до 30 апреля 2020 года.

Работы по установке Эйфелевой башни в вышиванке по должны быть проведены по адресу ул. Чудновская, 103 в г.. Житомир (помещение университета).

Оценили работы в университете в 720 тыс. грн, из которых 30% заказчик готов выплатить авансом.

Впрочем финансирования работ зависит от реального поступления средств из Государственного бюджета Украины специальный фонд и субвенции из Житомирской областной государственной администрации, отмечено в описании.