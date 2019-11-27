Житомирская политехника объявила тендер на установку Эйфелевой башни в вышиванке: за 720 тыс. грн
27 ноября, 2019, 17:22
Государственный университет "Житомирская политехника" объявил тендер на сумму 720 тыс. грн за работы по установке Эйфелевой башни в вышиванке
Об этом свидетельствуют данные тендера на сайте Prozorro.
Согласно описанию, университет хочет установить соответствующую конструкцию до 30 апреля 2020 года.
Работы по установке Эйфелевой башни в вышиванке по должны быть проведены по адресу ул. Чудновская, 103 в г.. Житомир (помещение университета).
Оценили работы в университете в 720 тыс. грн, из которых 30% заказчик готов выплатить авансом.
Впрочем финансирования работ зависит от реального поступления средств из Государственного бюджета Украины специальный фонд и субвенции из Житомирской областной государственной администрации, отмечено в описании.
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