Зеркаль рассказала, чем будет заниматься после увольнения

27 ноября, 2019, 12:48

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после увольнения планирует работать в области гражданского общества

Об этом она сказала в интервью Укринформа.

После освобождения от должности заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль намерена работать в области гражданского общества, создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала, поскольку, по ее мнению, многие годы работа по этой тематике ни велась вообще.

При этом дипломат заверила, что "всегда остается в процессах", даже если формально по ним уже не работает.

Как сообщалось, Зеркаль 19 ноября подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушания в Гааге по новому арбитражу, что касается военных кораблей, которые были захвачены год назад и удерживались Россией и украинских моряков. Свое решение Зеркаль объяснила тем, что "не может делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".