Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву
27 ноября, 2019, 10:26
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Литовскую Республику
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"В Вильнюсе Глава государства проведет встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и спикером Сеймасу Литвы Викторасом Пранцкетисом", - говорится в сообщении.
В рамках мероприятия запланировано заседание Совета Президентов Украины и Литовской Республики под председательством Зеленского и Науседа.
Также лидеры государств примут участие в работе Украинской-литовского экономического форума.
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