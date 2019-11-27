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Espreso.tvОбществоЗеленский прибыл с официальным визитом в Литву

Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Литовскую Республику

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В Вильнюсе Глава государства проведет встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и спикером Сеймасу Литвы Викторасом Пранцкетисом", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия запланировано заседание Совета Президентов Украины и Литовской Республики под председательством Зеленского и Науседа.

Также лидеры государств примут участие в работе Украинской-литовского экономического форума.

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