За сутки россияне обстреляли Объединенные силы 12 раз, применив и запрещенное оружие
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинских военных неподалеку Луганского и дважды у Крымского из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия; у Троицкого - с станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты били неподалеку Старогнатовки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды вблизи Широкино - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Березовой - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
26 ноября потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
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