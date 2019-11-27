За бурное празднование гола в матче ЛЧ изъяли двух футболистов "Брюгге"
Об этом сообщает The Guardian .
В гостевой игре 5-го тура Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая" бельгийский клуб спасся от поражения в компенсированное арбитром время, в конце матча. Празднуя гол, автор гола Крепин Диатто снял футболку, а его одноклубник Клинтон Мата сломал угловой флажок. Оба игрока получили желтые карточки, которые стали для них вторыми и были удалены с поля.
Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь весь матч просидел в запасе. Матч завершился вничью 1: 1.
"Брюгге" с 3 очками занимает третье место в группе А. В "Галатасарая" за тур до окончания группового раунда 2 пункта и четвертое место. Досрочно в плей-офф из этого квартета вышли "Реал" и ПСЖ. Бельгийцы и турки продолжают борьбу за третье место и попадание в лигу Европы.
- Напомним, 27 ноября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" дома сыграл вничью с французским ПСЖ .
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