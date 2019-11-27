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Espreso.tvОбществоИсключенный из "Слуги народа" Иванисов не учился в вузах, указанных в биографии, - СМИ

Исключенный из "Слуги народа" Иванисов не учился в вузах, указанных в биографии, - СМИ


фото: Ukrainianwall
Народный депутат Роман Иванисов указал в биографии ложные показания об обучении в Запорожском государственном университете и Бердянском университете менеджмента и бизнеса

Об этом сообщает издание "Четвертая власть", которое отправило официальные запросы в вузы.

Журналисты сообщают, что отправили запросы в вузы, указанные в официальной биографии нардепа, размещенной на сайте Ривненского облсовета. Такая же информация присутствует на официальном сайте "Слуги народа" и на сайте депутата на округе, где он избирался как мажоритарщик.

В ответ на запрос СМИ оба университета - ЗГУ и Бердянский университет менеджмента и бизнеса - предоставили официальные ответы, что Иванисов Роман Валерьевич образование в них не получал.

Биография Романа Иванисов на сайте Ривненского областного совета (по материалам издания "Четвертая власть" )

Информация о Романе Иванисов на сайте "Слуги народа" (по материалам издания "Четвертая власть" )

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