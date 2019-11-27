Исключенный из "Слуги народа" Иванисов не учился в вузах, указанных в биографии, - СМИ
Об этом сообщает издание "Четвертая власть", которое отправило официальные запросы в вузы.
Журналисты сообщают, что отправили запросы в вузы, указанные в официальной биографии нардепа, размещенной на сайте Ривненского облсовета. Такая же информация присутствует на официальном сайте "Слуги народа" и на сайте депутата на округе, где он избирался как мажоритарщик.
В ответ на запрос СМИ оба университета - ЗГУ и Бердянский университет менеджмента и бизнеса - предоставили официальные ответы, что Иванисов Роман Валерьевич образование в них не получал.
Биография Романа Иванисов на сайте Ривненского областного совета (по материалам издания "Четвертая власть" )
Информация о Романе Иванисов на сайте "Слуги народа" (по материалам издания "Четвертая власть" )
- Напомним, нардепа Романа Иванисов исключили из фракции "Слуги народа" после появления данных о его судимости за изнасилование.
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