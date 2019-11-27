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Espreso.tvОбществоЯ ревную, - Мендель о Коломойском как неофициальном спикере Зеленского

Я ревную, - Мендель о Коломойском как неофициальном спикере Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что не знакома с олигархом Игорем Коломойским и пошутила о ревности
Об этом она сказала в эфире программы Vласть vs Vлащенко.

"У меня к нему какое-то чувство ревности, потому что он превратился в какого-то spokesperson, представителя неофициального. Ну вот отнимает у меня функции, понимаете? Пытается играть такую функцию", - сказала Мендель

Мендель отметила, что Коломойский не имеет влияния на принятие решений Зеленским, а в Офисе президента был один раз.

 

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