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Espreso.tvСпортВерю в Зеленского, но у него нет команды, - экс-игрок "Шахтера" Шевчук

Верю в Зеленского, но у него нет команды, - экс-игрок "Шахтера" Шевчук


фото: olimpik.com
Бывший защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал, что с позитивом относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает sportarena.

Бывший защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я верю в Зеленского. Он молодой, амбициозный, но мне кажется, что у него нет команды или правильного окружения. Вот Шевченко пришел, добился результатов, но, если бы не было помощников его - он бы ничего не сделал, при всем уважении. Вот также именно и Зеленский. Он хочет один и больше никто. Все остальные вредят", - высказался футбольный специалист.

Вячеслав Шевчук завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. С октября 2018 года по апрель 2019-го тренировал донецкий "Олимпик". Сейчас работает экспертом на телевидении.

 

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