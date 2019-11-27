В Техасе дикие кабаны загрызли женщину во дворе дома

27 ноября, 2019, 09:42

В США в техасском округе Чемберс 59-летнюю сиделку Кристин Роллинз нашли убитой возле дома пожилой женщины, за которой Роллинз ухаживала

Об убийстве сообщил шериф округа Чемберс Брайан Готорн, передает ВВС .

По словам шерифа, женщину загрызли дикие кабаны.

"Скажу вам, что это худшая вещь, которую я видел", - отметил правоохранитель.

Пострадавшая нашла 84-летняя женщина, которая так и не дождалась своей сиделки. Шериф рассказал, что животных было несколько, поскольку на теле остались следы от укусов различных размеров. Вероятно, после нападения диких зверей прогнали собаки местных домовладельцев.

Поголовье диких кабанов в Техасе достигло 1,5 млн голов. Местные жители жалуются на животных, которые уничтожают урожаи и начали нападать на людей.