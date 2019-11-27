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Espreso.tvОбществоВ России ликвидируют компанию, которая попала под санкции из-за турбин Siemens в оккупированном Крыму

В России ликвидируют компанию, которая попала под санкции из-за турбин Siemens в оккупированном Крыму

Российская компания "Интеравтоматика", попавшая под санкции в связи с поставкой фирмой Siemens газовых Тубин в оккупированный Крыму, подала документы на ликвидацию

Об этом сообщает издание Крим.Реалии.

По данным российских СМИ, компания Siemens решила продать свой пакет акций предприятия, в котором владела долей в 46%.

После того, как стало известно о том, что турбины Siemens поступили на ТЭС в Крым в обход санкций Евросоюза, Siemens AG официально заявила, что полностью откажется от своей доли в российской компании "Интеравтоматика", которая предлагает оборудование и услуги для вспомогательных и контрольных систем управления электростанциями".

Ранее своей доли в компании избавилась российская корпорация "Ростех".

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