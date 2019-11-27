В России ликвидируют компанию, которая попала под санкции из-за турбин Siemens в оккупированном Крыму
27 ноября, 2019, 15:15
Российская компания "Интеравтоматика", попавшая под санкции в связи с поставкой фирмой Siemens газовых Тубин в оккупированный Крыму, подала документы на ликвидацию
Об этом сообщает издание Крим.Реалии.
По данным российских СМИ, компания Siemens решила продать свой пакет акций предприятия, в котором владела долей в 46%.
После того, как стало известно о том, что турбины Siemens поступили на ТЭС в Крым в обход санкций Евросоюза, Siemens AG официально заявила, что полностью откажется от своей доли в российской компании "Интеравтоматика", которая предлагает оборудование и услуги для вспомогательных и контрольных систем управления электростанциями".
Ранее своей доли в компании избавилась российская корпорация "Ростех".
- Напомним, в 2017 году корпорация Siemens продала российскому "Технопромэкспорт" 4 газовых турбины , которые впоследствии установили на ТЭС, которую строили в оккупированном Крыму.
- Путем передачи россиянами газовых турбин в оккупированный Крыму Siemens прекратил продажу турбин российским госкомпаниям.
- ЕС решил расширить санкции против России из-за скандала с Siemens.
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